Dans l’Aisne, les entreprises poursuivent leur mobilisation autour du plan d’investissement France 2030, destiné à soutenir les projets innovants dans des secteurs stratégiques comme l’industrie, la transition énergétique, le numérique ou l’agriculture. Les dispositifs proposés doivent permettre aux PME et aux acteurs industriels du territoire de financer leurs projets de développement, moderniser leurs outils de production et renforcer leur compétitivité. Pour les entreprises axonaises, l’accès à ces financements représente un levier pour accélérer leur transformation et créer davantage de valeur localement.

France 2030 renforce la souveraineté industrielle nationale

À l’échelle nationale, France 2030 s’inscrit dans une stratégie visant à renforcer la souveraineté économique française face à la concurrence internationale. Alors que les entreprises doivent investir dans la décarbonation, l’innovation technologique et la modernisation industrielle, les financements publics deviennent un outil majeur pour accompagner ces mutations. Pour les territoires comme l’Aisne, l’enjeu est désormais de capter ces investissements afin de soutenir l’emploi, développer les filières d’avenir et consolider le tissu industriel local.