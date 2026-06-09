L’École des travaux publics de Normandie organise une journée portes ouvertes le jeudi 18 juin, de 9h30 à 16h30, sur son site du Grand-Quevilly. Cette dernière journée portes ouvertes avant la rentrée de septembre s’adresse aux futurs apprentis, aux jeunes en orientation ainsi qu’aux entreprises en recherche de compétences.

Installée dans l'agglomération rouennaise depuis 2019, l’école forme aujourd’hui plus de 100 jeunes aux métiers des travaux publics. L’événement permettra également de découvrir l’évolution du campus depuis son inauguration en décembre 2024, avec l’avancement des travaux et la mise en service progressive des plateformes pédagogiques et des bâtiments.

Une pédagogie centrée sur la pratique

Au programme : présentation des cursus, visites guidées des installations techniques et des ouvrages réalisés par les apprenants, ainsi que des échanges avec les formateurs sur les modalités d’admission et les parcours de formation.

L’établissement met en avant une pédagogie centrée sur la pratique. Il s’appuie également sur des partenariats avec les entreprises des travaux publics afin de favoriser l’insertion professionnelle des apprenants. L'ETP est partenaire du programme Normandie Nucléaire, Nouvelles Compétences (3NC), qui entend répondre aux besoins croissants en main-d’œuvre qualifiée dans les secteurs de la construction, des infrastructures et des grands projets industriels en Normandie.