«L’objectif de cette journée est de faire des contacts efficaces, utiles, dans une ambiance conviviale. Nous sommes des facilitateurs de contacts. Dans le département, il existe de nombreuses pépites, avec de véritables richesses industrielles. Elles doivent se rencontrer», expliquent Olivier Jacob, président de la CCI Aisne Hauts-de-France et Rodolphe Richez, directeur exécutif de la CCI.

Mise en lumière des savoir-faire locaux

Une concentration de savoir-faire destinée à permettre aux entreprises de mieux identifier leurs interlocuteurs, mais aussi de découvrir des solutions susceptibles de répondre à leurs besoins. «En une journée, l’ensemble des exposants, sous-traitants, donneurs d’ordre et offreurs de solutions, a pu présenter une palette d’offres et de services à nos visiteurs», soulignent les responsables de la CCI. L’occasion de découvrir des savoir-faire, mais également les projets développés par les entreprises et ceux qui se dessinent pour les prochaines années.

Cette première édition a notamment permis de rapprocher petites, moyennes et grandes entreprises industrielles de l’Aisne, dans un contexte où la recherche de partenaires, de compétences et de nouveaux marchés constitue un enjeu important pour les entreprises. Les échanges ont pu porter aussi bien sur les besoins en sous-traitance que sur la recherche de fournisseurs, de prestataires ou de nouveaux débouchés commerciaux avec des perspectives de collaboration.

Des contacts pour développer l’activité

Dans l’amphithéâtre de la CCI, plusieurs ateliers sont également venus compléter les échanges entre professionnels. Parmi les sujets abordés figuraient notamment les opportunités de marchés liées au futur Canal Seine-Nord Europe, mais aussi les cyber-menaces et les moyens de protéger son entreprise et ses données. Un enjeu de plus en plus présent pour les industriels, quelle que soit la taille de leur structure.

L’événement était également accompagné par quatre partenaires officiels : Engie, GRDF, Orange et TotalEnergies, venus compléter l’offre présentée aux professionnels. Satisfaits de cette première édition, Olivier Jacob et Rodolphe Richez pensent déjà à l’édition 2027.