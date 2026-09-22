Cette enquête expose un paradoxe économique majeur : alors que 91% des patrons jugent indispensable le rapprochement avec les laboratoires académiques pour stimuler la compétitivité française, seul un quart des structures franchit concrètement le pas. En cause, une méconnaissance et une complexité administrative qui freinent l'innovation nationale.

Un déficit d'information et des freins opérationnels majeurs

L’étude montre que 74% des dirigeants interrogés n’ont jamais collaboré avec un organisme public. Le principal obstacle reste informationnel : 53% des chefs d’entreprise admettent ne pas connaître les travaux scientifiques disponibles. De plus, 57% des novices peinent à percevoir les retombées concrètes de ces synergies.

Au-delà de la visibilité, les barrières réglementaires pèsent lourd : 52% des répondants dénoncent la complexité des démarches administratives et 47% pointent un décalage de rythme entre le monde universitaire et celui des affaires. Pour 86% des citoyens, ce manque de connexions pénalise l'économie dans des secteurs stratégiques comme la santé, la transition énergétique ou le numérique.

Le modèle lorrain pour briser les barrières de l'innovation

Pour inverser la tendance, le tissu entrepreneurial réclame des mesures fortes : 69% des dirigeants exigent une simplification administrative, 52% demandent un renforcement des aides financières, et 43% souhaitent un interlocuteur unique. C'est précisément l'ambition d'Unys, qui fédère l'écosystème lorrain (Université de Lorraine, CNRS, CHRU de Nancy, INRAE, Inria, AgroParisTech, Georgia Tech Europe, Incubateur Lorrain, UL Propuls et SATT Sayens) pour transformer la recherche en opportunités concrètes (prestations flexibles, chaires, thèses CIFRE).

«En fédérant les forces de la recherche publique en Lorraine, nous avons fait émerger une initiative unique en France, capable de simplifier, de rendre plus lisibles et d’accélérer les collaborations avec les entreprises. L’enjeu dépasse aujourd’hui notre territoire : Unys doit ouvrir la voie et démontrer qu’un autre modèle de coopération entre recherche publique et entreprises est possible partout en France», affirme Hélène Boulanger, porte-parole d’Unys et présidente de l’Université de Lorraine.

Pour consulter l'ensemble des indicateurs de cette étude, les résultats complets sont accessibles sur le site officiel : www.unys-sciences.fr/barometre.