L'Association pour le développement et l'innovation numérique des collectivités (ADICO), basée à Beauvais, s'adapte aux évolutions technologiques. Dans ce sens, l'association a établi une nouvelle feuille de route stratégique dans le but de plonger les communes au cœur des nouvelles utilisations. «Cette feuille de route, validée par notre conseil d’administration, marque une étape importante dans notre engagement à accompagner les collectivités locales dans la transformation numérique, en toute sécurité et avec proximité», explique l'Adico.

Cette nouvelle stratégie concerne l'intégration de l'intelligence artificielle au sein des communes. «L’intégration de l’IA dans les collectivités ne se limite pas au choix d’un outil, elle nécessite une réflexion globale et partagée. Nous avons fait le choix d’une approche progressive, qui privilégie la simplicité d’usage, la protection des données et la conformité réglementaire», explique encore l'association.

Trois outils

Après une analyses des besoins, l'Adico entend intégrer trois outils IA pour aider les élus dans leurs démarches quotidiennes. D'abord l'outil CmonIAne sera utilisée, une IA souveraine, incluse dans l’adhésion, qui est idéale pour les usages de rédaction, de synthèse ou de reformulation de documents.

L'autre outil utile à la vie d'une collectivité, l'outil Live Intelligence. C'est une plateforme souveraine, conçue par Orange Business, donnant accès à plusieurs modèles d’IA performants, comme pour réaliser des analyses plus complexes et répondre à des besoins plus avancés. Enfin, l'outil IA Noota qui est un assistant souverain dédié à la retranscription et à la structuration des réunions, en visio, au téléphone ou en présentiel. Noota facilite notamment la prise de notes et la production de comptes rendus, permettant ainsi de gagner du temps et d'assurer la fiabilité des informations partagées lors des temps collectifs.

«L'IA est un domaine en constante évolution, qui soulève des questions éthiques, organisationnelles

et environnementales. Nous abordons ce sujet avec humilité, en privilégiant l’écoute, la pédagogie et la co-construction avec nos adhérents. Notre objectif est d’apporter des réponses concrètes, adaptées et responsables, sans jamais perdre de vue l’intérêt général», précise l'Adico.



