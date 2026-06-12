Cette certification, gérée par Atout France depuis mai 2024, est la seule marque d'État dédiée à l'accessibilité touristique, permettant aux visiteurs en situation de handicap d'identifier facilement des établissements adaptés à leurs besoins. L'audit final réalisé en avril par une évaluatrice de Moselle Attractivité a confirmé la conformité de l'office avec les exigences du nouveau cahier des charges de la catégorie " Informations touristiques".

Cette reconnaissance met en avant l'engagement de l'Office de Tourisme pour assurer un accueil accessible à tous, un effort d'autant plus pertinent dans le contexte actuel où Forbach accueille les Jeux Nationaux Special Olympics. Cet événement international, qui se déroule en France et en Allemagne, fait de Forbach le site officiel mosellan de cette compétition inclusive pour les sportifs ayant un handicap mental.

En soutenant les professionnels du tourisme à adapter leur offre et en poursuivant ses missions d’évaluation et d’accompagnement, Moselle Attractivité joue un rôle crucial dans le développement d'une offre touristique plus accessible et inclusive sur le territoire. Ce projet souligne l'importance d'un tourisme adapté aux besoins de chacun, renforçant ainsi l'attractivité de la région tout en promouvant des valeurs d'inclusion et d'accessibilité.