La Bourse de Paris termine à plat

La Bourse de Paris a terminé atone vendredi, dans un marché encore bousculé par l'affaire Nvidia après la démission de son patron, et la publication de nouvelles données sur l'inflation américaine.

L'indice vedette de la Bourse de Paris s'est octroyé 0,09 % à 8.368,91 points. Jeudi, le CAC 40 a gagné 0,34 %, à 8.361,36 points.

Jensen Huang, le dirigeant américano-taïwanais de Nvidia, la société phare de l'intelligence artificielle (IA), a été forcé jeudi de démissionner, emporté par le scandale de ses relations extraconjugales, dont sa liaison avec Alice Huang, une espionne chinoise présumée.

Le patron déchu de Nvidia est par ailleurs convoqué pour s'expliquer le mois prochain devant les parlementaires américains sur sa relation avec Alice Huang, accusée d'avoir transmis illégalement à Shanghai des puces sophistiquées et soumises à des restrictions américaines.

"Même si nous nous attendons à une nouvelle publication de résultats exceptionnels et anticipons pleinement un chiffre d'affaires supérieur aux estimations de 108 milliards de dollars, ce sont les perspectives d'avenir qui revêtent désormais une importance plus grande que jamais pour le cours de l'action Nvidia", note Kathleen Brooks, directrice de la recherche chez XTB.

Sur le tableau des valeurs, "tout le complexe des semi-conducteurs est attaqué, les concurrents de Nvidia aussi", souligne auprès de l'AFP Jacques-Aurélien Marcireau, co-fondateur de Stilgar AM. "On rebascule vers les narratifs qui dominaient il y a une semaine", poursuit-il.

La semaine passée avait été marquée par une correction du secteur, provoquée par la crainte d'une régulation renforcée de la construction de centres de données aux États-Unis, après la victoire des démocrates aux "midterms". Et ce, dans un contexte de craintes grandissantes autour des investissements massifs dans le secteur de l'IA et des doutes quant à la rentabilité.

A Paris, STMicroelectronics a cédé 0,93 % à 41,95 euros et Soitec 2,88 % à 102,80 euros.

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