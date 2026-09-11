La Bourse de Paris a terminé en hausse vendredi, profitant de la baisse des cours du pétrole après une forte remontée des prix tout au long de la semaine.

L'indice CAC 40 a gagné 0,78%, à 8.179,77 points. La veille, le panier des 40 principales valeurs françaises avait perdu 0,49%, à 8.116,76 points, plombé par la hausse du pétrole et la flambée des taux d'intérêt sur le marché de la dette.

La place parisienne profite de l'accalmie sur les prix du pétrole, qui s'affichent en baisse vendredi après avoir grimpé au-delà des 100 dollars le baril cette semaine.

Les prix du brut ont lâché du lest "après que l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a révisé à la baisse ses prévisions de demande mondiale", explique Patrick Munnelly, de Tickmill Group.

"La demande mondiale de pétrole devrait diminuer de 2,5 millions de barils par jour (mb/j) en glissement annuel en 2026", soit 940.000 barils par jour de moins que prévu le mois dernier, selon l'AIE.

Par ailleurs, l'Iran tiendra lundi à Oman des discussions avec des pays du Golfe au sujet du stratégique détroit d'Ormuz, verrouillé par Téhéran en représailles à la guerre déclenchée par les Etats-Unis et Israël, a annoncé vendredi la diplomatie iranienne.

Le taux à 10 ans toujours plus haut

L'emprunt français à échéance 10 ans a terminé la semaine à 4,45% après avoir touché 4,47%, un nouveau sommet depuis 2008. La veille en clôture, il s'affichait à 4,44%.

Son équivalent allemand a terminé a 3,50%, comme la veille, poussant jusqu'à 3,53% sur la séance, un plus haut depuis 2009.

L'écart entre les deux, appelé "spread", s'élève donc à environ 0,95 point de pourcentage, soit le plus important écart entre ces deux valeurs depuis 2012, en pleine crise des dettes souveraines en Europe.

"La France ne fait pas face à une crise de financement", estime Christophe Herpet, directeur des Gestions chez Ofi Invest Asset Management. "Le marché ne juge plus seulement sa capacité à émettre, mais la crédibilité politique de sa trajectoire budgétaire."

"À huit mois de l'élection présidentielle et à l'approche du vote du budget 2027", le spread entre l'emprunt français et allemand "devient le baromètre de ce changement de régime", affirme-t-il.

Changements sur le SBF 120

Hors CAC 40, Interparfums et Verallia (emballage de verre) ont été retirés de l'indice élargi SBF 120 au profit des biotech Genfit et Inventiva, a annoncé l'opérateur boursier Euronext jeudi soir dans un communiqué.

Euronext CAC40