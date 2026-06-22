La Chambre de commerce et d'industrie Rouen Métropole (CCI) organise, jeudi 2 juillet, la première édition de «Connecting Entrepreneurs», un rendez-vous destiné aux dirigeants d'entreprises de moins de cinq ans. L'événement se tiendra de 16h30 à 21h30 à NEOMA Business School, à Mont-Saint-Aignan.

Gratuite et sur inscription, cette soirée vise à rompre l'isolement des jeunes entrepreneurs en leur offrant un espace d'échange, de partage d'expériences et de développement de leur réseau professionnel. Les participants pourront échanger sur leurs problématiques, découvrir des dispositifs d'accompagnement et s'inspirer de retours d'expérience pour accélérer la croissance de leur entreprise.

Le programme comprend un atelier collaboratif, plusieurs témoignages d'entrepreneurs autour du financement, des ressources humaines ou encore du réseautage, ainsi qu'une conférence d'Alain Bosetti consacrée aux leviers de développement de l'activité grâce au réseau. La soirée accueillera également la remise du prix «Graines de Boss», en présence de Fabrice Delon, président fondateur du concours entrepreneurial national, avant un cocktail de networking.

Inscriptions en ligne.