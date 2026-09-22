La fondation Toyota Valenciennes fête ses 10 ans

En créant sa fondation Toyota Valenciennes en 2016, Toyota Motor Manufacturing France (TMMF), le site français de Toyota, situé à Onnaing près de Valenciennes, a souhaité renforcer son implication dans le tissu associatif local en soutenant des actions citoyennes en phase avec les valeurs de l’entreprise. Placée sous l’égide de la Fondation de Lille, la Fondation Toyota Valenciennes œuvre en faveur des associations du Grand Hainaut à travers le soutien de projets en lien avec l’environnement, la sécurité routière, l’éducation et l’accès à l’emploi. Pour soutenir les actions de la Fondation, TMMF organise des séminaires dédiés au Toyota Production System (TPS), permettant aux entreprises participantes de bénéficier de l'expertise des équipes Toyota.

“De nombreuses entreprises sollicitaient régulièrement notre site pour découvrir et comprendre l’application du “Toyota Production System”. Leurs attentes allaient bien au-delà d’une simple visite d’entreprise. Celles-ci voulaient partager avec nos experts leurs problématiques. Nous avons donc décidé de développer un séminaire payant pour répondre à cette demande» explique Benoît Chambon, président de la Fondation Toyota Valenciennes et vice-président de TMMF.

En 10 ans, les fonds collectés par la Fondation Toyota Valenciennes ont permis de soutenir près d’une centaine de projets et d’investir plus de 300 000 euros au bénéfice des associations du territoire. Une nouvelle thématique pour fêter cet anniversaire ! A l’occasion de ces 10 ans, la Fondation Toyota Valenciennes a souhaité renforcer cet engagement en lançant une nouvelle thématique dédiée à la santé des femmes, des enfants et des publics les plus fragiles. «La santé, tout comme la sécurité, fait partie des priorités de TMMF. Il nous a donc paru naturel d’ouvrir cette quatrième thématique pour marquer cet anniversaire et soutenir plus particulièrement les enfants, les femmes et des personnes les plus vulnérables» précise Rodolphe Delaunay, président de TMMF.