Favoriser les collaborations, rassurer et insuffler de l’inspiration ! Objectifs affichés pour l’édition 2026 de la Nuit de la Création, organisée par la CCI Grand Nancy Métropole Meurthe-et-Moselle (en partenariat avec le Crédit Agricole Lorraine, la BPALC et Acoris Mutuelles), le 8 octobre au Pala V de Laxou, de 16 h à 21 h.
«Pour cette édition, la CCI fait le pari de l'insolite en investissant le Pala V, un tout nouveau complexe sportif dédié au padel et au basket à Laxou (5 rue du Mouzon). En associant l’esprit d’équipe, le dépassement de soi et le dynamisme du sport à l'univers entrepreneurial, la soirée invite les participants à "chausser leurs baskets pour booster leur projet d'entreprise". Ce cadre informel et chaleureux vise à lever les freins et à faciliter le dialogue direct entre créateurs et experts», expliquent les organisateurs.
Ateliers et rencontres
L’écosystème de l’accompagnement à la création d’entreprise sera présent via une quarantaine d’exposants, conseillers en création de la CCI, organismes de financement et banques, experts-comptables et assureurs, réseaux d’accompagnement et professionnels locaux, clubs business et réseaux professionnels.
Le tout ponctué par une série d’ateliers : «Lance ta micro» animé par la CCI, Acoris Mutuelle et la Direction départementale des Finances Publiques. «Crée ton logo et ton slogan» animé par Hélène Billiotte, cheffe d'entreprise (Agence Billiotte & Co) & consultante en communication ; et «Identifie tes clients» animé par la CCI.
Temps fort annoncé : une rencontre animée par Émilie Elophe, entrepreneure, dirigeante et formatrice en management et intelligence émotionnelle. Elle y abordera le thème : «Percevoir et décider : changer les risques en opportunités»
«À mi-chemin entre conférence et table ronde, ce format hybride combinera apports théoriques et conceptuels, témoignages, réflexions collectives et sondage interactif !» assurent les organisateurs.
Concours de pitch
À l’occasion de la Nuit de la création, un concours de pitch «Qui veut financer mon entreprise ?» est organisé. Une trentaine de candidats sélectionnés auront cinq minutes pour convaincre un jury de professionnels composé d’experts locaux de l’entrepreneuriat et du monde économique.