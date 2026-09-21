Favoriser les collaborations, rassurer et insuffler de l’inspiration ! Objectifs affichés pour l’édition 2026 de la Nuit de la Création, organisée par la CCI Grand Nancy Métropole Meurthe-et-Moselle (en partenariat avec le Crédit Agricole Lorraine, la BPALC et Acoris Mutuelles), le 8 octobre au Pala V de Laxou, de 16 h à 21 h.

«Pour cette édition, la CCI fait le pari de l'insolite en investissant le Pala V, un tout nouveau complexe sportif dédié au padel et au basket à Laxou (5 rue du Mouzon). En associant l’esprit d’équipe, le dépassement de soi et le dynamisme du sport à l'univers entrepreneurial, la soirée invite les participants à "chausser leurs baskets pour booster leur projet d'entreprise". Ce cadre informel et chaleureux vise à lever les freins et à faciliter le dialogue direct entre créateurs et experts», expliquent les organisateurs.

Ateliers et rencontres

L’écosystème de l’accompagnement à la création d’entreprise sera présent via une quarantaine d’exposants, conseillers en création de la CCI, organismes de financement et banques, experts-comptables et assureurs, réseaux d’accompagnement et professionnels locaux, clubs business et réseaux professionnels.

Le tout ponctué par une série d’ateliers : «Lance ta micro» animé par la CCI, Acoris Mutuelle et la Direction départementale des Finances Publiques. «Crée ton logo et ton slogan» animé par Hélène Billiotte, cheffe d'entreprise (Agence Billiotte & Co) & consultante en communication ; et «Identifie tes clients» animé par la CCI.

Temps fort annoncé : une rencontre animée par Émilie Elophe, entrepreneure, dirigeante et formatrice en management et intelligence émotionnelle. Elle y abordera le thème : «Percevoir et décider : changer les risques en opportunités»

«À mi-chemin entre conférence et table ronde, ce format hybride combinera apports théoriques et conceptuels, témoignages, réflexions collectives et sondage interactif !» assurent les organisateurs.