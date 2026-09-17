La Redoute Business équipe les espaces VIP de la Plenitude Arena

La Redoute Business va équiper plusieurs espaces VIP avec une sélection de mobilier et d'objets de décoration issus des collections de ses marques propres : La Redoute Intérieurs et AMPM. Il s'agit de quatre espaces clés de la plus grande salle de spectacle couverte d'Europe, pour une capacité d'accueil de plus de 600 personnes : deux salons aménagés avec des pièces signées La Redoute Intérieurs et AMPM, l'un dans une ambiance raffinée de bistrot parisien, l'autre plus féminin et poudré ; ainsi que deux loges protocolaires dans un cadre au design contemporain et sobre.

Des hôtels à la Star Academy

Ce n'est pas la première fois que La Redoute s'illustre sur des projets d'envergure : co-création d'un canapé-lit exclusif pour le réseau d'apparthôtels Edgar Suites et d'un fauteuil pour le Mama Shelter de Zurich, aménagement d'espaces au Rolex Paris Masters et dans des hôtels du Groupe Accor. C'est également la marque née à Roubaix qui a meublé et décoré le château de Dammarie-les-Lys lors de l'édition 2025 de la Star Academy.

Aujourd'hui marque du groupe Galeries Lafayette, La Redoute est née à Roubaix en 1837 et donnera naissance au célèbre catalogue en 1928. Son site web est aujourd'hui le cinquième site e-commerce d'achats Mode et Décoration en France avec en moyenne près de 20 millions de visites par mois.

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