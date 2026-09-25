Face à la hausse persistante des prix des carburants et afin de limiter ses effets, le Gouvernement a annoncé le renouvellement et l’extension du dispositif «grands rouleurs» pour les Français qui travaillent. «Cette hausse persistante fait suite au blocage du détroit d’Ormuz consécutif au conflit en Iran, renforcé par les destructions de capacités de production et de raffinage au Moyen-Orient comme en Russie et en Ukraine», communique le ministère des Transports. Il établit donc «une règle d’or sur la fiscalité des carburants ainsi que de nombreuses mesures sectorielles destinées aux secteurs les plus touchés. Leur coût total est estimé à 450 millions d’euros».

Une aide de 40 centimes le litre

L'aide spécifique de 100 euros est ainsi prolongée jusqu'en décembre et élargie aux personnes utilisant un véhicule thermique ou hybride non rechargeable à des fins professionnelles, réalisant au moins 15 km par trajet domicile-travail ou 8 000 km par an. L'aide concerne les Français gagnant jusqu’à 2 050 € pour une personne seule, 4 070 € net pour un couple ou 6 100 € pour un couple avec deux enfants. Cette indemnité forfaitaire de 100 euros pour trois mois sera équivalente à 40 centimes le litre contre 20 centimes auparavant.

L'accompagnement dans les démarches

La Ville d'Amiens fait alors savoir qu'actuellement : «Seuls 50% des travailleurs éligibles auraient eu recours à cette aide, par méconnaissance du dispositif ou la nécessité de réaliser des démarches administratives». C'est donc pour que toutes les personnes éligibles puissent bénéficier de cette aide que la Ville d'Amiens met en place un dispositif d'accompagnement, via les Maison France Services, situées dans les mairies de secteur (voir en encadré). Pour être accompagnées dans leurs démarches, les personnes qui le souhaitent sont invitées à se rendre dans l'une des Maisons France Services munies des documents suivants demandés par la municipalité : «Le dernier avis d'impôt sur les revenus de 2024 , établi en 2025, sur lequel vous trouverez votre revenu fiscal de référence et le nombre de part de votre foyer ; son numéro fiscal et son mot de passe utilisé habituellement pour se connecter à son espace Finances publiques ; le numéro d'immatriculation du véhicule utilisé à des fins professionnelles et son numéro de carte grise».