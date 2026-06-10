Le dirigeable Goodyear survole la Picardie ce jeudi 11 juin

Le manufacturier de pneumatiques annonce le retour de son «blimp» Goodyear dans le ciel européen cet été. À quelques jours des 24 Heures du Mans des 13 et 14 juin, la marque lance son légendaire dirigeable au départ de Belgique. Il entrera dans l'espace aérien français par les Hauts-de-France ce jeudi 11 juin, «une région où Goodyear est profondément ancré avec son site industriel d'Amiens», souligne la société. Le blimp survolera Valenciennes, Péronne, l'usine Goodyear d'Amiens, Beauvais et Dreux-Vernouillet avant de rejoindre Le Mans. «Une occasion rare et immanquable offerte aux habitants pour apercevoir l'un des symboles les plus iconiques du sport automobile», partage la marque.

Le plus grand dirigeable dans le monde

Comme chaque année depuis sept ans, le dirigeable sera basé au Mans pour toute la durée de la non moins mythique course d'endurance, du 12 au 15 juin au-dessus du circuit de la Sarthe. Sur son chemin du retour à partir du 16 juin, le dirigeable mettra le cap au nord-est depuis Le Mans, survolant Bonneval, Melun, Vitry-le-François et Metz, avant de poursuivre sa tournée européenne. À savoir que le programme de son vol pourra être modifié à tout moment en fonction des conditions météorologiques.

Aux couleurs de Goodyear, le blimp qui opére en Europe est un dirigeable semi-rigide Zeppelin NT, le plus grand de ce type dans le monde aujourd'hui : 75 mètres de long, 19,5 mètres de large et 17,4 mètres de haut. Il est présent dans le ciel depuis les années 1910 et assure la couverture aérienne des grandes épreuves motorsport. La marque propose de partager photos et vidéos sur les réseaux sociaux avec le hashtag #GoodyearBlimp. Les meilleures publications seront partagées sur @goodyeareurope (Instagram) et @Goodyear (Facebook).