Le franchisé Julien Evora ouvre un Quick à Épinal et crée 60 emplois

Piloté par le multifranchisé Julien Evora, cet établissement de 472 m² a généré 60 emplois locaux tout en concrétisant l’ambitieuse stratégie d’expansion du groupe dans le Grand Est.

Quick renforce son ancrage vosgien avec l’ouverture, ce 12 novembre 2026, d’un restaurant à Jeuxey, aux portes d’Épinal. Portée par le franchisé Julien Evora, cette implantation de 472 m² mobilise une équipe de 60 collaborateurs et s’inscrit dans le plan de conquête territoriale de l’enseigne.

Un levier pour l’emploi local et la dynamique commerciale

L’ouverture de ce site au 42 rue du Saut-le-Cerf génère 60 créations de postes, principalement des employés polyvalents et des managers. Devenue société à mission engagée pour l’inclusion sociale, l’enseigne mise sur le recrutement local pour assurer une large amplitude horaire, jusqu’à minuit au drive. Doté du design Quick 2026, de 178 places assises (salle et terrasse) et d’une aire de jeux, l’établissement vise à capter une clientèle familiale et à dynamiser le trafic de la ZAC de la Salet.

L’expansion d’un multifranchisé et d’un groupe en pleine croissance

Pour Julien Evora, déjà implanté à Belfort et Nancy Mazagran, ce troisième restaurant confirme la pertinence du modèle de franchise de Quick, qui représente 90 % du réseau. Cette opération s’intègre dans la trajectoire nationale du groupe : fort de plus de 200 restaurants et d’un chiffre d’affaires de 600 millions d’euros en 2025, Quick prévoit d’investir plus de 500 millions d’euros sur cinq ans pour ouvrir 150 nouveaux points de vente et créer 7 500 emplois.

Avec cette nouvelle adresse spinalienne, Quick allie entrepreneuriat local, création d’emplois et déploiement stratégique sur les territoires périurbains.