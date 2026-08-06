Depuis le mois de juin dernier, le quai d'Osaka au Havre sert de point de passage pour les monopieux destinés au futur parc éolien offshore de Courseulles-sur-Mer. Ces imposantes structures en acier, qui constitueront les fondations des éoliennes, arrivent des Pays-Bas avant d'être transférées sur un navire spécialisé chargé de leur installation en mer.

Au Havre, chaque monopieu est transféré individuellement sur le navire spécialisé avant d'être acheminé vers la zone du chantier pour y être installé en mer. Le navire revient ensuite au port afin de récupérer un nouvel élément, permettant d'assurer la continuité des opérations jusqu'à la fin de la campagne d'installation.

Une coordination maritime renforcée

La réussite de cette opération repose sur une préparation menée conjointement par la capitainerie du port du Havre et les services de pilotage, de lamanage et de remorquage. Avec ses 183 mètres de long et 47 mètres de large, le navire chargé de l'installation des monopieux nécessite des conditions d'exploitation particulières, qui ont conduit à la mise en place de mesures spécifiques pour sécuriser les manœuvres.

À chaque entrée et sortie du port, un remorqueur accompagne le navire. Lors du transfert des monopieux, un système de transfert à couple (STS) est utilisé afin de maintenir les navires bord à bord pendant les opérations de chargement.

Une étape vers la mise en service du parc

La campagne d'installation doit se poursuivre jusqu'en octobre 2026. Au total, 17 monopieux doivent être installés, dont 10 étaient déjà en place à la fin du mois de juillet. À terme, le parc comptera 64 éoliennes capables de produire l'équivalent de la consommation électrique d'environ 600 000 habitants.

Par ailleurs, les pales, nacelles et génératrices des éoliennes sont fabriquées sur le quai Joannès Couvert au Havre. En mettant ses quais à disposition et en coordonnant les opérations portuaires, Haropa accompagne la logistique de ce projet.