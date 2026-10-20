Devant 300 professionnels du territoire, la Meurthe-et-Moselle a brillé à l'échelle régionale grâce au succès de l'un de ses visages économiques. Ancien chef de cuisine à Écrouves, Stéphane Galarme a franchi le cap de l'indépendance en devenant officiellement restaurateur. Ce virage entrepreneurial marquant lui a valu de remporter le prestigieux trophée «J'ai créé mon entreprise» dans la catégorie «Territoire et développement économique». Ce parcours d'évolution interne au secteur de la restauration illustre la dynamique de création d'activité portée par les talents locaux du département, après un accompagnement ciblé et réussi.

Une vitrine régionale pour six parcours d'exception

L'événement messin a mis en lumière cinq autres lauréats du Grand Est, distingués pour leur exemplarité après avoir validé leur nouvelle vie professionnelle depuis au moins trois mois. Dans la thématique démographique, Gabrielle Segneur (Forbach) décroche le prix «J’ai changé de métier» et Magalie Le Goasteller (Neufchef) celui de la «Seconde partie de carrière», toutes deux devenues aides-soignantes. Côté «Employeurs engagés», Guylaine Mougel (Vosges) est sacrée pour sa transition vers le métier d'infirmière. Enfin, l'industrie honore le soudeur-tuyauteur Vincent Baillard (Moselle), tandis que le «Coup de cœur» revient à Josué Xavier Rocha (Strasbourg), ancien avocat brésilien devenu ingénieur d'études.

Ces trajectoires variées démontrent que la reconversion s'impose aujourd'hui comme un levier incontournable de performance économique et de flexibilité pour le marché du travail régional.