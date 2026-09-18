Un nouveau label d'importance. Le port de Boulogne-Calais a lancé, le 11 septembre dernier, le label «Criée de Boulogne». Ce dernier doit aider à identifier et valoriser l’origine des produits issus de la première vente (vente en direct du pêcheur). Car, chaque année, ce sont près de 33 000 tonnes de produits de la mer qui sont commercialisées à la criée de Boulogne selon le principe de la première vente (vente en criée par le pêcheur lui-même). Cela permet de garantir la traçabilité et la transparence des transactions commerciales entre les pêcheurs producteurs et les professionnels de la filière. Cela doit amener encore plus de sécurité autour de ce système.

Une nouvelle identité

À terme, le label doit s’élargir à d’autres productions, comme la mytiliculture, la pisciculture ou la pêche à pied, tant qu’elles sont commercialisées en criée directement par les producteurs sans intervention d’intermédiaires. De plus, le label sera présent également lors de la commercialisation, chez les poissonniers, la grande distribution, et les restaurateurs partenaires.

«Avec le label “Criée de Boulogne”, notre volonté est d’affirmer une identité propre à Boulogne-sur-Mer et de mieux valoriser l’origine des produits commercialisés à la criée ainsi que le savoir-faire de toute la filière boulonnaise. Le label “Criée de Boulogne” apporte ainsi un repère supplémentaire, directement associé à l’origine des produits et à la renommée de la place boulonnaise», précise François Lavallée, Président du Conseil d’administration du Port Boulogne Calais.

Enfin, ce nouveau label accompagne d'autres changements au sein du port, avec un investissement de 1,3 million d’euros sur le renouvellement des équipements de la criée par des solutions de dernière génération, l’évolution du logiciel de vente ainsi que la modernisation des outils de gestion du back-office.