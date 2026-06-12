Les obsèques de Bernadette Chirac à Paris avant un hommage en Corrèze

Les obsèques de Bernadette Chirac, veuve de Jacques Chirac décédée à 93 ans, ont débuté vendredi après-midi en la basilique Sainte-Clotilde à Paris (VIIe arrondissement), un lieu symbolique pour le couple qu'elle forma avec l'ancien président de la République.

Bernadette et Jacques Chirac s'étaient mariés dans la chapelle Sainte-Clotilde toute proche, où s'étaient également tenues les obsèques de la fille aînée du couple, Laurence, en 2016.

Une partie de la basilique, qui compte 650 places, est "en libre accès au public", a indiqué à l'AFP sa fille Claude Chirac. Et le parvis de l'édifice a été sonorisé afin que le public puisse également suivre la messe de l'extérieur.

De nombreuses personnalités du monde politique ou du spectacle sont venues, mais il n'y aura pendant la cérémonie qu'une seule prise de parole, celle de son petit-fils unique, Martin Rey-Chirac, 30 ans.

L'épouse du chef de l'Etat, Brigitte Macron, qui a succédé à Bernadette Chirac à la tête de la Fondation des Hôpitaux à l'origine de l'opération Pièces jaunes, s'est rendue aux obsèques, de même que l'ancien président Nicolas Sarkozy et son épouse Carla Bruni-Sarkozy et de nombreux anciens compagnons de route politiques, personnalités et amis, au premier rang desquels la chanteuse et comédienne Line Renaud, amie très proche de la famille Chirac.

L'ex-président socialiste François Hollande, élu de Corrèze comme Bernadette Chirac, a également fait le déplacement. Tout comme le président du Sénat Gérard Larcher ou les anciens Premiers ministres Jean-Pierre Raffarin, Dominique de Villepin et Edouard Philippe.

Femme d'action

Parmi la foule venue rendre hommage à Bernadette Chirac, Laurence dit garder le souvenir d'une "personne intelligente, brillante", avec "une forte personnalité" et un "sens politique extrêmement aigu".

Jeannine, retraitée de la documentation française qui affirme l'avoir connue, parle d'une femme "tellement souriante", "en admiration à l'égard de Jacques Chirac, qui finalement aimait beaucoup sa femme, malgré tout ce qu'on lui prête".

Romain, âgé d'une vingtaine d'années, explique lui avoir tenu à venir pour dire au revoir à "une première dame exceptionnelle", "une femme d'action, une femme de caractère".

Décédée vendredi dernier à l'âge de 93 ans, Bernadette Chirac, née Chodron de Courcel, a été la seule première dame à avoir elle-même exercé un mandat politique sur son nom propre, celui de conseillère générale de Corrèze, département où elle a été élue sans discontinuer de 1979 à 2015.

C'est dans ce territoire qu'un hommage lui sera également rendu dimanche, d'abord avec une cérémonie religieuse à 10H00 dans la ville de Corrèze puis un "moment amical et de souvenir" à 14H00 au domaine de Sédières, ouvert à "tous les Corréziens si chers à son cœur", a précisé Claude Chirac.

Vendredi, à l'issue de la cérémonie, l'ancienne première dame sera inhumée dans le caveau familial au cimetière du Montparnasse à Paris.