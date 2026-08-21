Lesage & Fils : des bouchées d’exception

Artisanat
Dijon : La Dame de Cire ouvre une nouvelle boutique artisanale
19/08/2026 J.M
Dijon (21)
Chez Lesage & Fils, on sublime la viande de génération en génération. Comprendre l’histoire de chaque terroir, rencontrer les producteurs et faire sublimer leurs produits dans les assiettes des brasseries jusqu’aux restaurants étoilés... Telle est la mission de l’équipe de cette entreprise familiale dirigée aujourd’hui par la quatrième génération.
Pierre Lesage. © DR
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Artisanat
19/08/2026 Thomas Porcher
Calais (62)
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