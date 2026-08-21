Artisanat
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Portrait

Lesage & Fils : des bouchées d’exception

Chez Lesage & Fils, on sublime la viande de génération en génération. Comprendre l’histoire de chaque terroir, rencontrer les producteurs et faire sublimer leurs produits dans les assiettes des brasseries jusqu’aux restaurants étoilés... Telle est la mission de l’équipe de cette entreprise familiale dirigée aujourd’hui par la quatrième génération.

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Par Amandine Pinot
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 21 août 2026 - Mis à jour le 21 août 2026
<p>Il règne, chez Lesage, une ambiance de partage. Alors qu'un délégation australienne va bientôt passer la journée à Chemy, Pierre Lesage, troisième génération de cette boucherie spécialisée devenue une référence, prend le temps de nous recevoir en toute simplicité. L’occasion pour lui d’évoquer la future extension de 3 300 m2 qui va permettre à cette entreprise familiale de 120 collaborateurs, de disposer d’une plus vaste surface de production et de logistique, mais aussi d’une nouvelle salle de cuisson.</p><p>Tout commence entre les deux guerres quand Rémi Lesage, reprend, à Petit-Couronne .

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