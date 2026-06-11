Lille : B'CoWorker ouvre un coworking dans le quartier du CHU

C'est un nouvel outil de travail modulable pour les travailleurs indépendants, les start-up, les équipes en transition ou les grandes entreprises. 12 bureaux privatifs de deux à sept postes, des espaces partagés et du stationnement privé sont proposés pour ce nouveau site lillois puisque B'CoWorker est déjà présent à Roubaix avec un site de 900 m2 ouvert en décembre 2022 et à Lambersart (260 m2, ouvert en juillet 2022).

En France, B'CoWorker compte 25 sites pour une surface de plus de 25 000 m2. «Lille s'impose comme un territoire particulièrement dynamique, où les besoins en solutions de travail flexibles ne cessent de croître. Avec cette nouvelle implantation, nous renforçons notre présence locale» a déclaré Agnès Ramé, directrice générale de B'CoWorker.

B'CoWorker appartient au groupe FSDV, industriel de l'immobilier (anciennement groupe BMG), structuré autour de trois métiers : la foncière avec BMG Foncière, la construction hors site avec CIR PREFA et le coworking et bureaux opérés avec B'CoWorker.