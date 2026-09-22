Une centaine de militants de la CGT se sont rassemblés mardi devant le siège de Sodexo, à Issy-les-Moulineaux dans les Hauts-de-Seine, pour protester contre le projet de suppression de près de 1.100 postes en France annoncé fin août par le géant de la restauration collective.

"On a vécu un premier PSE (plan de sauvegarde de l'emploi) après le Covid, qu'on pouvait accepter parce qu'il y avait eu la pandémie, mais là on est pas du tout sur le même schéma, c'est un licenciement boursier", déplore auprès de l'AFP Gilles Sevilla, délégué syndical CGT du groupe Sodexo.

Sodexo prévoit la suppression de 963 postes en France, soit 4% des effectifs, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi précédé d'une phase de départs volontaires.

En plus de ces 963 postes, 134 salariés du siège du groupe sont concernés par le plan social. Une partie de ces postes administratifs devraient partir au Portugal, où les charges sont moindres, précise Gilles Sevilla.

"La bataille ne fait que commencer. En matière d'annulation de plan de licenciement, la CGT a de l'expérience: c'est Auchan, quasiment 3.000 licenciements annulés en justice avec une victoire retentissante", a rappelé de son côté Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT venue soutenir la manifestation.

"Aujourd'hui le message est clair: annuler un plan de licenciements on sait faire, on va s'y attaquer et c'est pour ça qu'on conseille à la direction de Sodexo d'y renoncer", a-t-elle poursuivi.

Plusieurs personnalités politiques sont venues soutenir la manifestation, à l'instar de la députée PCF Elsa Faucillon, la candidate Lutte ouvrière à la présidentielle Nathalie Artaud, le patron des communistes Fabien Roussel ou encore le conseiller régional d'Ile-de-France LFI Raphael Qnouch.

La direction de Sodexo a reçu une délégation de la CGT à la mi-journée, selon Gilles Sevilla, et le syndicat, qui n'est pas majoritaire au sein du groupe, prévoit de manifester devant d'autres sites dans les prochains jours.

Confirmant cette rencontre, la direction de Sodexo a indiqué à l'AFP vouloir "conduire cette transformation avec responsabilité, conformément à ses engagements envers ses collaborateurs, en mettant en place des mesures d'accompagnement individualisées pour les salariés potentiellement concernés et en privilégiant les solutions de reclassement interne".

Une prochaine réunion avec les représentants du personnel doit se tenir mercredi 23 septembre.

Le groupe indique que le plan "a pour objectif de (lui) permettre de retrouver le chemin de la croissance, de simplifier nos organisations et de renforcer son excellence opérationnelle" en lui donnant "les moyens de renforcer durablement sa compétitivité et d'assurer une croissance pérenne".

Sodexo compte plus de 400.000 salariés dans le monde dont 25.000 en France où le groupe exploite 4.000 sites.