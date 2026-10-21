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Metz accueillera la French Tech Night le 10 décembre

Les entrepreneurs, investisseurs et acteurs de l’innovation se retrouveront à Metz le jeudi 10 décembre 2026 pour la French Tech Night. Prévue à partir de 18 heures, cette soirée marquera la fin d’année pour l’écosystème régional de l’innovation, avec un programme mêlant rencontres, remise de prix et dîner de gala.

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© Viktor / Adobe Stock (Généré à l’aide de l’IA).

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Par S.M
La Gazette Moselle
Publié le 21 octobre 2026 - Mis à jour le 21 octobre 2026

Le 10 décembre prochain, la French Tech Est organisera la French Tech Night à Metz. Au programme : un dîner réunissant entrepreneurs, investisseurs et représentants de grands groupes, ainsi qu’une cérémonie de remise de prix destinée à mettre en lumière des start-up du territoire. Des temps d’échange permettront également aux participants de développer leur réseau et d’envisager de nouvelles collaborations.

Un réseau pour accompagner les jeunes entreprises

La French Tech Est rassemble les entrepreneurs et les acteurs de la tech et de l’innovation dans le Grand Est. Labellisée par le Ministère de l’Économie et des Finances et par la Mission French Tech, elle fait partie du réseau des 19 Capitales French Tech en France. À ce titre, elle mène des actions structurantes dans la lignée des priorités de la Mission French Tech.

L’association accompagne les start-up dans différentes étapes de leur développement. Ses actions portent notamment sur le recrutement, la recherche de financements, la visibilité des entreprises et la mise en relation avec des partenaires économiques ou des services de l’État. La French Tech Night sera ainsi l’occasion de réunir les membres de cet écosystème et de favoriser les échanges entre les différents acteurs régionaux. 