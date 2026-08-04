Meuse : l’université au cœur de la bataille des compétences

L'enseignement supérieur ne concerne pas uniquement les grandes métropoles universitaires. En Meuse, comme dans les autres territoires, l'accès aux formations, l'égalité des chances et la capacité à attirer les compétences participent directement à l'attractivité économique. À l'approche de l'élection présidentielle de 2027, El Mouhoub Mouhoud, économiste et président de l'Université PSL, entend remettre ces enjeux au centre du débat public. Il estime que les universités doivent devenir une priorité pour renforcer la compétitivité et préparer les compétences dont le pays aura besoin. En Meuse, l'accès aux études supérieures favorise l'attractivité et répond aux besoins de compétences des entreprises.

Universités, un levier économique national

Au niveau national, El Mouhoub Mouhoud défend une évolution du modèle universitaire français capable de concilier excellence académique, innovation et égalité des chances. Il pointe également les transformations du paysage de l'enseignement supérieur, entre nouvelles attentes des étudiants et des familles et difficultés de recrutement rencontrées par certaines écoles privées. Pour les entreprises et les territoires, l'enjeu dépasse le seul cadre éducatif : la recherche et l'innovation jouent un rôle stratégique dans la souveraineté et la capacité de la France à rester compétitive dans un contexte international. À la rentrée, l'Université PSL poursuivra par ailleurs le déploiement de ses «Paris Schools», un nouveau modèle de structuration disciplinaire réunissant ses établissements membres.