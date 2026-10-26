Cette distinction récompense le travail mené pour faire évoluer les pratiques de rénovation du parc social. Plusieurs solutions sont mises en avant : désimperméabiliser les sols pour faciliter l’infiltration des eaux de pluie, végétaliser les espaces extérieurs et réduire les consommations d’eau. Ces aménagements visent à préserver la ressource tout en adaptant les quartiers aux effets du changement climatique. Pour les bailleurs sociaux, ils impliquent de prendre davantage en compte la gestion de l’eau dans la conception et la conduite des opérations sur leur patrimoine.

La démarche s’inscrit dans une dynamique régionale. Une convention signée en 2026 entre l’Union régionale HLM Grand Est et trois agences de l’eau – Rhin-Meuse, Seine-Normandie et Rhône-Méditerranée-Corse – prévoit de renforcer l’accompagnement du secteur du logement social dans sa transition écologique. Pour les organismes HLM, cette coopération doit favoriser la diffusion de pratiques adaptées aux enjeux de la ressource en eau. En Meuse, où les épisodes de sécheresse et les tensions sur la ressource renforcent l’importance d’une gestion économe, ces orientations peuvent concerner les futurs projets de rénovation et d’aménagement.

Logement social : adapter le patrimoine au climat

À l’échelle nationale, l’adaptation du parc immobilier au changement climatique représente un défi pour les bailleurs sociaux et les collectivités. La gestion des eaux pluviales, la végétalisation des espaces et la réduction des consommations contribuent à limiter la pression sur les ressources et à améliorer l’adaptation des quartiers aux fortes chaleurs et aux épisodes de sécheresse. Ces interventions doivent être intégrées aux choix techniques des opérations de rénovation, en complément des objectifs énergétiques et de la qualité des logements. Elles posent également la question du financement des travaux et de leur planification dans la durée, alors que les organismes HLM doivent concilier entretien du patrimoine, maîtrise des charges et amélioration du cadre de vie des habitants.