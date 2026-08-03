Meuse : le RTT Festival revient au Lac de Madine

Le RTT Festival 2026 prépare sa 5e édition au Lac de Madine, avec une ambition qui dépasse désormais le seul rendez-vous dédié aux véhicules de loisirs et à l’itinérance. Organisé autour de deux univers complémentaires, le Festival Européen de la Tente de Toit et le Salon de l’Outdoor Automobile, l’événement veut faire du site meusien un point de convergence pour les amateurs de voyage itinérant, de nature et d’aventure nomade, tout en offrant au territoire une vitrine pour valoriser son offre touristique auprès d’un public venu au-delà de la Meuse. Une page consacrée au Lac de Madine et au département invite ainsi les visiteurs à prolonger leur expérience grâce aux activités nautiques, aux itinéraires à vélo, aux villages, au patrimoine, aux producteurs locaux et aux sites de mémoire autour de Verdun.

Le tourisme itinérant change d’échelle

Le positionnement du RTT Festival s'inscrit dans une évolution plus large du tourisme français : les destinations cherchent à attirer des visiteurs mais aussi à allonger leur durée de présence et à mieux répartir les flux. Pour les territoires ruraux, les événements spécialisés peuvent ainsi servir de portes d'entrée vers une offre touristique plus diversifiée. En associant un rendez-vous européen consacré à l'itinérance à une stratégie de découverte locale, le Lac de Madine cherche à renforcer sa visibilité et à inscrire la Meuse dans les nouvelles pratiques de voyage, fondées sur la mobilité, le plein air et l'expérience territoriale.