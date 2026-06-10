Le Bois de la Maillette, propriété du Département de la Meuse, bénéficie désormais d’un contrat Natura 2000 destiné à préserver durablement ses richesses écologiques. Signée en présence de la Région Grand Est et du Parc naturel régional de Lorraine, cette convention prévoit la mise en place d’un îlot de sénescence, dispositif consistant à laisser évoluer naturellement une partie du massif forestier sans exploitation sylvicole pendant une durée de 30 ans. L’objectif est de favoriser le développement d’habitats naturels indispensables à de nombreuses espèces animales et végétales dépendantes du vieillissement des arbres et du bois mort. Le projet représente un investissement total de 120 679,20 euros financé avec le soutien du FEDER. Au-delà de l’enjeu environnemental, cette démarche permet au Département de mobiliser des ressources européennes pour renforcer la gestion durable de son patrimoine naturel. Elle s’inscrit également dans une stratégie territoriale visant à valoriser les espaces naturels comme facteurs d’attractivité, de qualité de vie et de résilience face aux effets du changement climatique.

La biodiversité devient un investissement territorial

À l’échelle nationale, les contrats Natura 2000 prennent une place croissante dans les politiques publiques de préservation de la biodiversité. Financé par l’État et les fonds européens, ce dispositif permet de soutenir des actions de gestion écologique et de restauration des habitats naturels dans les espaces protégés. Les contrats forestiers peuvent notamment financer la création d’îlots de sénescence, la préservation d’arbres anciens ou encore la restauration de milieux naturels remarquables.

Cette montée en puissance traduit une évolution de la valeur économique accordée aux espaces naturels. Les forêts ne sont plus seulement considérées sous l’angle de la production de bois, mais également comme des infrastructures écologiques capables de stocker du carbone, préserver la biodiversité, protéger les ressources en eau et renforcer l’attractivité des territoires.