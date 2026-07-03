Normandie : 105 500 microentreprises au cœur de l'économie régionale

À la fin de l'année 2023, la Normandie compte 105 500 microentreprises relevant du régime classique des entreprises, auxquelles s'ajoutent 73 000 micro-entrepreneurs.

Les microentreprises, qui emploient moins de 10 salariés et réalisent un chiffre d'affaires annuel inférieur à 2 millions d'euros, représentent plus de 90% des entreprises classiques implantées dans les secteurs marchands hors agriculture et services financiers.

Elles regroupent 109 000 salariés, soit 17% de l'emploi salarié régional, et génèrent 18% de la richesse produite en Normandie, pour un total de 9,8 milliards d'euros. Implantées dans 99% des communes normandes, elles constituent un moteur de l'économie de proximité, notamment dans les secteurs de la santé, de la construction, de l'hébergement-restauration, de l'immobilier et du commerce.

Si seulement 44% d'entre elles emploient des salariés, leur ancrage territorial contribue au maintien des services et de l'activité économique dans les zones rurales comme dans les agglomérations. L'étude souligne leur contribution à l'apprentissage et leur capacité d'investissement, favorisée par un taux de marge supérieur à celui des autres PME normandes.

Les microentreprises constituent le socle du tissu entrepreneurial français. Présentes dans la plupart des secteurs d'activité, elles assurent une part importante des services de proximité, soutiennent l'emploi local et contribuent à la vitalité économique des territoires.