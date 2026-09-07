Jean-Micaël Bitz a été nommé à la tête de la direction Nord de Point.P. Entré dans le Groupe Saint-Gobain en 2010 au sein des équipes logistiques, il a ensuite rejoint l'exploitation comme chef d'agence puis directeur de secteur, avant de prendre la direction générale de Point.P Île-de-France, en 2022. Il pilotera désormais également la région Nord.

Synergies globales

Cette nomination intervient dans le cadre d'une évolution plus large de l'organisation de l’entreprise, destinée notamment à renforcer les synergies entre les expertises nationales et les réalités de terrain.

Point.P est l'un des acteurs majeurs de la distribution de matériaux de construction en France. À travers son réseau de 1 000 agences, l'enseigne accompagne les artisans et entreprises du bâtiment.