Qualidal ouvre son capital pour accélérer son développement

Fondée en 2003, Qualidal ouvre son capital à Bpifrance et Re-Sources, fonds d’entrepreneurs dédié à l’accompagnement des PME en croissance. Cette opération doit notamment permettre au groupe d’accélérer son développement à l’international et d’associer davantage certains collaborateurs à la création de valeur. Marc Pestel-Debord, fondateur et dirigeant de l’entreprise, reste majoritaire au capital et pleinement engagé dans le projet.

Avec l’automatisation croissante des entrepôts et la robotisation logistique, l’expertise de Qualidal est devenue stratégique. Le groupe propose une offre couvrant les différentes étapes du cycle de vie des infrastructures logistiques, de l’assistance à maîtrise d’ouvrage au contrôle technique, en passant par l’expertise, la maintenance et la mise en conformité des plateformes automatisées.

Cap sur l’international

Déjà présent en Allemagne, en Belgique, en Italie et au Maroc, le groupe souhaite renforcer davantage ses positions à l’étranger. Il entend notamment accélérer son développement en Belgique, en Allemagne et en Italie, tout en restant attentif aux opportunités de croissance externe. En parallèle, Qualidal prévoit de poursuivre le développement de ses activités de maintenance et de services, ainsi que l’innovation et la digitalisation de ses outils.

«Avec Re-Sources et Bpifrance, nous allons pouvoir accélérer notre développement international, accompagner encore davantage nos clients dans l’automatisation de leurs infrastructures logistiques et associer progressivement nos collaborateurs à la création de valeur de l’entreprise», souligne Marc Pestel-Debord.



