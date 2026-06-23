Avec près de 236 000 travailleurs frontaliers, la Grande Région concentre les flux de navetteurs transfrontaliers les plus importants de l’Union européenne. Dans ce contexte, QuattroPole considère que les infrastructures actuelles ne répondent que partiellement aux besoins de déplacement et appelle à des investissements ciblés afin d’accompagner la croissance économique du territoire et de renforcer son attractivité auprès des salariés, des étudiants et des acteurs de la recherche.

Parmi les priorités identifiées figure l’axe ferroviaire reliant Metz au Luxembourg, l’un des plus fréquentés de la Grande Région. Selon QuattroPole, cette ligne approche aujourd’hui de la saturation et nécessite une augmentation de ses capacités pour répondre à l’évolution des besoins de mobilité. QuattroPole soutient également le développement des liaisons entre la Sarre et la Moselle, notamment entre Sarrebruck et Metz via Forbach et la remise en service de la ligne ferroviaire reliant Sarrebruck à Thionville via Bouzonville.

«Des adaptations infrastructurelles d’ampleur relativement modeste sur un tronçon aujourd’hui exclusivement utilisé pour le transport de marchandises pourraient ouvrir de nouvelles perspectives pour le transport transfrontalier de voyageurs», indique la structure dans son communiqué de presse.

Pour QuattroPole, ces projets contribueraient à renforcer les connexions entre les territoires de la Grande Région, tout en améliorant l’accès du Luxembourg au réseau ferroviaire allemand à grande vitesse.