Résidence Malraux inaugurée à Verdun

Après le temps des problématiques d’occupation marquées par des dégradations répétées et des troubles persistants pour la Résidence Malraux qui étaient inoccupée depuis 2024, voici venu celui de la quiétude initiée par une reprise en main progressive du site. Lancés en octobre 2025, les travaux de réhabilitation globale des intérieurs se sont achevés fin mars. Près de 218 000 euros ont été injectés dans cette résidence gérée par l’OPH de la Meuse, qui compte huit appartements, désormais tous attribués à de nouvelles familles.

Remise en état

La remise des clefs et l’inauguration ont eu lieu le 8 juin en présence de Matthieu Cop, le directeur et Serge Nahant, le président de l’OPH de la Meuse, Jérôme Dumont, le président du département de la Meuse et Samuel Hazard, le maire de Verdun. Tous ont salué le nouveau départ de la Résidence Malraux aujourd’hui sécurisée à la suite des engagements conjoints de la municipalité, des services de Police et des acteurs sociaux. En 2025, l’OPH de la Meuse a investi 15 millions d’euros en maîtrise d’ouvrage que ce soient des démolitions, réhabilitations ou constructions auxquels s’ajoutent 4 millions d’euros dans la remise en état des logements. Une enveloppe mise au service des entreprises meusiennes qui ont bénéficié en majorité des différents chantiers opérés sur ce territoire rural.