Rouen : les WorldSkills s’invitent au salon du paysage

Organisé par l’Unep Normandie et les Chambres d’agriculture de Normandie, le rendez-vous se tiendra de 9h à 17h dans le Hall 5. Dédié aux professionnels du paysage et du végétal, le salon permettra aux entreprises de rencontrer des fournisseurs, de découvrir des équipements et solutions numériques et de suivre les évolutions du secteur. Matériel, fournitures, services et innovations seront représentés par plus de 90 exposants. L’inauguration est prévue à 11h.

Cette édition donnera également une place particulière aux compétences avec l’organisation, pour la première fois à Rouen, des pré-sélections régionales des WorldSkills Jardinier-Paysagiste. Les jeunes professionnels normands participeront à une épreuve technique au cours de la journée. À l’issue de la compétition, cinq binômes seront retenus pour participer aux sélections régionales. La remise des prix est programmée à 16h. L’initiative met ainsi en avant les savoir-faire nécessaires aux entreprises du paysage et la formation des futurs professionnels de la filière.

Le paysage face aux nouveaux besoins

À l’échelle nationale, les entreprises du paysage évoluent dans un marché lié à l’entretien des espaces verts, à l’aménagement extérieur et aux besoins croissants des collectivités, entreprises et particuliers. La filière mobilise une diversité de compétences, du jardinage à la conception et à l’entretien des espaces paysagers. Les salons professionnels constituent ainsi des lieux d’échanges entre entreprises, fournisseurs et organismes de formation, tandis que les compétitions WorldSkills contribuent à mettre en lumière les métiers techniques et les compétences recherchées par les employeurs.