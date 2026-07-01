Rouen : un hypercampus de 9 400 m² transformera le quartier Flaubert

Présenté le 23 juin à Rouen, le projet d'hypercampus porté par Aken Ecosystèmes marque une nouvelle étape dans le développement du quartier Flaubert, l'un des plus vastes projets de renouvellement urbain en France.

Prévu pour 2028, ce bâtiment de 9 400 m², conçu par l'agence Wilmotte & Associés, réunira espaces d'enseignement, coworking, amphithéâtres modulables, lieux de vie et services afin de favoriser les échanges entre étudiants, entreprises et acteurs du territoire.

Connecté au réseau de chaleur urbain et conçu selon des standards environnementaux exigeants, l'équipement ambitionne de devenir un pôle structurant pour l'enseignement supérieur et l'innovation en Normandie.

Premier occupant confirmé, Rouen Ynov Campus y installera ses formations dédiées aux métiers du numérique, de la cybersécurité, de l'intelligence artificielle et des industries créatives. Ouvert également à d'autres écoles, organismes de formation, entreprises et start-up, l'hypercampus a vocation à créer un véritable écosystème collaboratif favorisant l'innovation, le développement des compétences et l'insertion professionnelle.

En renforçant les synergies entre enseignement supérieur et tissu économique, ce projet entend accroître l'attractivité du quartier Flaubert et consolider le positionnement de Rouen comme pôle régional de formation et d'innovation.