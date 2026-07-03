Tourisme
Aisne (02) Aisne (02)
Dossier

S’évader sur les routes de l’EuroVelo 3

L’EuroVelo3 est une véloroute faisant partie d’un programme d’aménagement de voie cyclable à l’échelle européenne. Elle relie la Norvège à l’Espagne en passant par la France, la Picardie et les départements de l’Aisne et de l’Oise sur une centaine de kilomètres pour chacun d’entre eux. Cet itinéraire vélo jeune, inauguré en 2018, se veut ludique et propose une balade entre nature et patrimoine.

Réservé aux abonnésRéservé aux abonnés
Par Morgan Gheeraert
La Gazette Picardie
Publié le 3 juillet 2026 - Mis à jour le 3 juillet 2026
<p>On l’appelle en France où elle couvre près de 1 700 km de l’Hexagone, la «Scandibérique» ou encore la Véloroute des pèlerins. Dans notre pays, l’EuroVelo 3 reliant Trondheim (Norvège) à Saint-Jacques-de- Compostelle (Espagne), longue de 5 300 km, traverse quatre régions et 20 départements dont l’Aisne et l’Oise. Au total, huit étapes sont au programme entre Hirson au nord de l’Aisne et Ver-sur-Launette, au sud de l’Oise et sont dédiées au cyclotourisme. Sur cette route des plus agréables, accessible toute l’année, les visiteurs empruntent l’ancien Axe Vert de Thiérache entre Hirson et Guise.

La lecture de cet article est réservée aux abonnés

  • Accédez à tous les contenus abonnés
  • Soutenez une rédaction locale et indépendante
  • Offre découverte à partir de 3€ / mois

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte