S’évader sur les routes de l’EuroVelo 3

Tourisme
Tourisme d’affaires 2026 : entre bien-être et engagement
03/07/2026 Virginie Kubatko
Compiègne (60)
L’EuroVelo3 est une véloroute faisant partie d’un programme d’aménagement de voie cyclable à l’échelle européenne. Elle relie la Norvège à l’Espagne en passant par la France, la Picardie et les départements de l’Aisne et de l’Oise sur une centaine de kilomètres pour chacun d’entre eux. Cet itinéraire vélo jeune, inauguré en 2018, se veut ludique et propose une balade entre nature et patrimoine.
La Scandibérique passe par Guise et son familistère. (c) Aisne Tourisme
L’EuroVelo 3 passe par Senlis. (c) Oise Tourisme
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