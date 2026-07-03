S’évader sur les routes de l’EuroVelo 3

Dossier

L’EuroVelo3 est une véloroute faisant partie d’un programme d’aménagement de voie cyclable à l’échelle européenne. Elle relie la Norvège à l’Espagne en passant par la France, la Picardie et les départements de l’Aisne et de l’Oise sur une centaine de kilomètres pour chacun d’entre eux. Cet itinéraire vélo jeune, inauguré en 2018, se veut ludique et propose une balade entre nature et patrimoine.