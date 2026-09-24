Saint-Dié-des-Vosges : OBJEC’TIF BEAUTÉ cherche un repreneur

Installée dans la commune, la boutique vend des produits destinés aux professionnels et aux particuliers. Elle dispose d’un local fonctionnel et facilement accessible et peut être exploitée sans reprise de personnel, aucun salarié n’étant actuellement employé.

Selon les informations communiquées par la CCI des Vosges, l’entreprise réalise un chiffre d’affaires de 160 000 euros. Le prix de cession annoncé est de 130 000 euros. Le futur repreneur pourra bénéficier d’un accompagnement pour prendre en main l’activité, avec notamment une période de formation prévue dans le cadre de la transmission.

Un accompagnement pour préparer la reprise

La CCI des Vosges accompagne les personnes qui souhaitent reprendre une entreprise, notamment dans l’analyse du projet, l’étude des données économiques et financières et la préparation de la transmission. Cette offre s’inscrit dans le cadre des actions menées par la structure pour mettre en relation les chefs d’entreprise qui souhaitent transmettre leur activité et les personnes à la recherche d’une entreprise à reprendre.