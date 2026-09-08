Saint-Martin-Boulogne : quand les déchets passent à la percussion

Et si une bouteille de butane, un parapluie ou une boîte à outils devenaient des instruments de musique ? C’est le pari déjanté de «TRASH !», le spectacle qui ouvrira la saison du Centre Culturel Georges Brassens, samedi 19 septembre.

Sur scène, une équipe de musiciens transforme les objets du quotidien en véritables accessoires de représentation. Percussions, mouvements et humour s’entremêlent dans une succession de sketches musicaux aussi colorés qu’énergiques.

Seconde vie

Ici, rien ne finit à la poubelle. Tout devient prétexte à créer, rythmer et faire rire. Avec son univers décalé et son énergie communicative, le spectacle propose une manière ludique de parler du recyclage et de la seconde vie des objets. Un spectacle familial qui joue autant avec les sons qu’avec les codes de la scène et qui promet de faire participer petits et grands à cette drôle d’expérience musicale...

Rendez-vous samedi 19 septembre à 19 h au Centre Culturel Georges Brassens, à Saint-Martin-Boulogne.