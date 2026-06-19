Salad&Co étend son offre aux professionnels

C'est la seconde implantation en milieu professionnel : après «La Cantine by Salad&Co» du Kiabi Village à Lezennes, «Picotin by Salad&Co» vient d'ouvrir ses portes à Ronchin au sein du groupe Adeo, avec une offre articulée autour d'un bar à salade personnalisable, de plats chauds, de sandwichs et de bagels, avec également une offre sucrée pour l'après-midi.

Cette implantation confirme l'ambition de Salad&Co d'ouvrir deux à trois points de restauration professionnels par an, en ciblant prioritairement les sièges sociaux de plus de 800 collaborateurs. Ces objectifs viennent en complémentarité du développement en franchise (lancé en 2024), des restaurants historiques et du lancement du format La Cantine by Salad&Co. «Avec ces implantations en entreprise, nous développons une offre de restauration pensée pour le quotidien des collaborateurs» a commenté Vincent Mondoloni, directeur général de Salad&Co. Créé dans le Nord de la France avec un premier restaurant ouvert en 2009 à Villeneuve d'Ascq, le groupe s'est depuis développé ailleurs en France, en propre et depuis deux ans, en franchises.