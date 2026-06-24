Le soutien départemental à la transformation numérique des collectivités locales est prolongé en 2026, après une première édition rapidement épuisée. Le dispositif, intégré au Schéma des usages et services du numérique, vise à accompagner les communes dans leurs projets de modernisation. Dès son ouverture, il a suscité un intérêt marqué, confirmant la demande des territoires pour des outils numériques adaptés. En 2026, 300 000 euros ont été mobilisés dans le cadre de l’enveloppe initiale, complétés par des crédits supplémentaires portant l’effort global à 500 000 euros.



Les projets financés couvrent plusieurs domaines, dont l’équipement des écoles, les services du quotidien, l’innovation et les usages responsables. Les collectivités ont déposé 45 dossiers en trois mois, représentant une consommation de près de 91% de l’enveloppe initiale. Parmi les priorités retenues, les équipements numériques scolaires dominent avec 42,2% des demandes, suivis par les services du quotidien et les projets liés aux usages innovants.

Des financements concentrés sur les usages prioritaires

La dynamique observée confirme l’intérêt des communes pour des solutions concrètes, notamment dans l’éducation et les services publics. Le dispositif, initialement conçu pour structurer la transition numérique territoriale, s’impose comme un levier d’investissement rapide et ciblé. Malgré un contexte budgétaire contraint, la collectivité maintient son engagement en faveur de la modernisation des services locaux.