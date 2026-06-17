Réunis à Joncy lors de leur assemblée générale, les membres de l’Association départementale des bécassiers de Saône-et-Loire (ADB 71) ont dressé un premier bilan encourageant de la saison écoulée. Dans l’ensemble du département, les retours des chasseurs indiquent une fréquentation notable des zones boisées par Bécasse des bois. Les rencontres avec l’oiseau ont été décrites comme fréquentes, avec une occupation durable de plusieurs secteurs jugés favorables. Cette dynamique est perçue comme supérieure à celle observée lors de certaines saisons précédentes, sans pour autant que des chiffres consolidés puissent encore être avancés. L’association reste en effet prudente, dans l’attente de l’analyse complète des données issues des carnets de prélèvements.

Données en cours de consolidation et prudence des analyses

Les statistiques définitives nécessitent encore un travail de collecte et de vérification. L’outil numérique ChassAdapt, qui permet un suivi plus rapide des informations, n’est pas encore utilisé de manière homogène par l’ensemble des chasseurs, ce qui limite la précision immédiate des bilans. Cette hétérogénéité impose donc une lecture prudente des tendances observées. Malgré ces limites méthodologiques, les signaux de terrain convergent vers une saison jugée globalement favorable. Les conditions hivernales auraient contribué à maintenir une présence stable de l’espèce dans plusieurs massifs forestiers du département, confirmant un contexte environnemental propice à son installation temporaire.



Réunis dans la commune de Joncey, au sein du département de Saône-et-Loire, les chasseurs spécialisés soulignent ainsi une dynamique encourageante, tout en insistant sur la nécessité d’attendre des données complètes pour établir un bilan définitif.