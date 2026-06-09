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Saveurs Paysannes fête ses trente ans à Nancy le 14 juin

Saveurs Paysannes, association de producteurs fermiers engagés pour une agriculture locale, fête ses trente ans ! Le 14 juin, elle organise un grand marché fermier au parc de la pépinière à Nancy. 

© Saveurs Paysannes. L’association de producteurs fermiers, Saveurs Paysannes, fête ses trente ans le 14 juin au parc de la pépinière de Nancy à l’occasion d’un grand marché fermier.

© Saveurs Paysannes. L’association de producteurs fermiers, Saveurs Paysannes, fête ses trente ans le 14 juin au parc de la pépinière de Nancy à l’occasion d’un grand marché fermier.

Par Emmanuel Varrier
Les Tablettes Lorraines
Publié le 9 juin 2026 - Mis à jour le 9 juin 2026

Défendre une agriculture locale et respectueuse de l’environnement ! ADN affiché depuis trente ans de Saveurs Paysannes.

L’association, qui fédère près de 80 fermes en Meurthe-et-Moselle, marque le coup en organisant le 14 juin au parc de la pépinière à Nancy un grand marché fermier.

Au programme : vente de de produits du terroir lorrain et dégustations en tous genres avec notamment celles proposées par les Maîtres Restaurateurs de Meurthe-et-Moselle à travers des plats spécialement élaborés pour l’événement.

«Au-delà du marché, cette journée est l’occasion de rappeler les valeurs qui nous animent : soutenir les producteurs, valoriser les savoir-faire agricoles du territoire et permettre aux consommateurs d’accéder à des produits locaux de qualité en favorisant les circuits courts», explique l’association.

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