Sébastien Dosé, nouveau président de la Multipole Nancy Sud Lorraine

Nom : Dosé. Prénom : Sébastien. Signes particuliers : nouveau président de la Multipole Nancy Sud Lorraine, regroupant 13 intercommunalités du Sud Meurthe-et-Moselle.

Le maire de Liverdun et vice-président de l’intercommunalité du Bassin de Pompey a été élu, le 13 juin à Villers-lès-Nancy lors de l’installation du comité syndical de ce syndicat mixte. Il succède à Pierre Boileau, ancien maire de Ludres.

Les membres du nouveau bureau syndical ont également été installés.

Les vice-présidentes et vice-présidents élus sont :

1re VP : Laurence WIESER, conseillère municipale de Nancy et vice-présidente à la Métropole du Grand Nancy.

2e VP : Catherine PAILLARD, maire de Lunéville et conseillère à la Communauté de Communes du territoire de Lunéville à Baccarat.

3e VP : Fabrice CHARTREUX, adjoint à la mairie de Domgermain et président de la Communauté de Communes des Terres Touloises.

4e VP : Mathieu BOULANGEOT, maire de Loisy et Conseiller à Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson.

5e VP : Didier SARTELET, maire d’Heillecourt et Conseiller à la Métropole du Grand Nancy.

6e VP : Régis AUBERTEIN, adjoint à la Mairie de Courbesseaux et Président de la Communauté de Communes du Sânon.

7e VP : Hervé TILLARD, maire de Chavigny et président de la Communauté de Communes de Moselle et Madon.

8e VP : Claude THOMAS, maire d’Eulmont et président de la Communauté de Communes de Seille et Grand Couronné.

9e VP : Philipe LEPAPE, maire de Thorey-Lyautey et président de la Communauté de Communes du Saintois.

10e VP : Luc BINSINGER, maire de Saint-Nicolas-de-Port et président de la Communauté de Communes de Sel et Vermois.

11e VP : Jean-François GUSTAW, maire de Réclonville et président de la Communauté de Communes de Vezouze en Piémont.

12e VP : Claude DELOFFRE, maire de Vandeléville et vice-président de la Communauté de Communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois.

13e VP : Olivier MARTET, maire de Blainville-sur-l'Eau et vice-président de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle.