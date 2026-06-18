Tea Together, des confitures aux quatre coins du monde

Entreprises
Cerf Dellier : la pâtisserie à portée de main
18/06/2026 Thomas Porcher
Hénin-Beaumont (62)
Depuis le Touquet Paris-Plage, Tea Together confectionne des confitures haut-de gamme, made in France et certifiées bio, à destination des hôtels les plus prestigieux au monde. Depuis sa fusion en 2022 avec l’acteur nordiste Lucullus, le confiturier a changé de dimension.
Eli Gifford, dirigeant de Tea Together. © Lena Heleta
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