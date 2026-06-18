Entreprises
Le Touquet-Paris-Plage (62) Le Touquet-Paris-Plage (62)
Portrait
Artisanat

Tea Together, des confitures aux quatre coins du monde

Depuis le Touquet Paris-Plage, Tea Together confectionne des confitures haut-de gamme, made in France et certifiées bio, à destination des hôtels les plus prestigieux au monde. Depuis sa fusion en 2022 avec l’acteur nordiste Lucullus, le confiturier a changé de dimension. 

Réservé aux abonnésRéservé aux abonnés
Par Marie Boullenger
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 18 juin 2026 - Mis à jour le 18 juin 2026
<p>Installés à l’abri des regards au sein de la zone d’activité Georges Besse du Touquet, Eli Gifford et son équipe de huit collaborateurs, fabriquent des confitures artisanales haut de gamme. Direction la France mais aussi l’international qui représente deux tiers des ventes. Au total, 90 tonnes sont expédiées chaque année depuis le Touquet. Les clients de Tea Together sont implantés à travers le monde entier, de Paris à Hong Kong en passant par les Maldives, les Seychelles ou encore la Suisse. Si les hôtels représentent l’ADN de Tea Together, l’entreprise touquettoise cherche désormais à con.

La lecture de cet article est réservée aux abonnés

  • Accédez à tous les contenus abonnés
  • Soutenez une rédaction locale et indépendante
  • Offre découverte à partir de 3€ / mois

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte