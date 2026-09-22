Et si la cuisine devenait un laboratoire scientifique ? C’est tout l’esprit de l’édition 2026 du Festival du CNRS, organisée autour du thème national «Saveurs savantes» le 10 octobre au Fresnoy à Tourcoing. Plus d’une trentaine de chercheurs et chercheuses des Hauts-de-France proposeront sept ateliers interactifs, mêlant santé, chimie, physique, histoire ou encore sciences de l’atmosphère.

Recettes secrètes

Au programme, les secrets physiques de la soupe et de la cuisson, les mécanismes de la perception du goût, l’impact des fourneaux sur la qualité de l’air ou encore les étonnantes propriétés de «nano-éponges» capables de capturer certaines molécules. Un atelier s’intéressera également au ver marin qui, grâce à une symbiose avec des micro-algues, produit lui-même les nutriments dont il a besoin.

Le festival fera également dialoguer arts et sciences, avec deux ateliers portés par des artistes diplômés du Fresnoy. L’événement cohabitera avec Panorama, l’exposition annuelle du Fresnoy, qui présente plus de 50 œuvres inédites dans les domaines de l’image, du son et de la création numérique. Festival gratuit !