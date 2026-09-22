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Tourcoing : avec le festival «Saveurs savantes», le CNRS met la science à table

À l’occasion de la Fête de la science, le Festival du CNRS investit le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, à Tourcoing, le samedi 10 octobre. Une journée gratuite pour découvrir la recherche régionale autrement.

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Avec le festival «Saveurs savantes», le CNRS met la science à table. © DR

Avec le festival «Saveurs savantes», le CNRS met la science à table. © DR

Par Marine Tesse
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 22 septembre 2026

Et si la cuisine devenait un laboratoire scientifique ? C’est tout l’esprit de l’édition 2026 du Festival du CNRS, organisée autour du thème national «Saveurs savantes» le 10 octobre au Fresnoy à Tourcoing. Plus d’une trentaine de chercheurs et chercheuses des Hauts-de-France proposeront sept ateliers interactifs, mêlant santé, chimie, physique, histoire ou encore sciences de l’atmosphère. 

Recettes secrètes

Au programme, les secrets physiques de la soupe et de la cuisson, les mécanismes de la perception du goût, l’impact des fourneaux sur la qualité de l’air ou encore les étonnantes propriétés de «nano-éponges» capables de capturer certaines molécules. Un atelier s’intéressera également au ver marin qui, grâce à une symbiose avec des micro-algues, produit lui-même les nutriments dont il a besoin.

Le festival fera également dialoguer arts et sciences, avec deux ateliers portés par des artistes diplômés du Fresnoy. L’événement cohabitera avec Panorama, l’exposition annuelle du Fresnoy, qui présente plus de 50 œuvres inédites dans les domaines de l’image, du son et de la création numérique. Festival gratuit !