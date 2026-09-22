Les Hospices de Beaune accessibles avec le Pass Patrimoine





Les Hospices de Beaune figurent parmi les sites patrimoniaux accessibles avec le nouveau Pass Patrimoine. Lancé par la Fondation du patrimoine, ce dispositif permet aux adhérents de l’organisation de découvrir plus de 500 sites patrimoniaux partout en France, à travers quatre formules d’adhésion, en solo, en duo ou en famille, avec une ou deux personnes adultes.

Les Hospices de Beaune parmi les sites accessibles

Les Hospices de Beaune rejoint ainsi une liste comprenant notamment le château de Versailles, le domaine national de Chambord, le château de Fontainebleau, le château de Vaux-le-Vicomte, l’Abbaye de Fontevraud, la Villa Ephrussi de Rothschild ou encore le Théâtre antique d’Orange.

Le Pass ne se limite pas aux sites les plus connus. La Fondation du patrimoine souhaite également faciliter la découverte de lieux moins connus ou originaux, comme la Maison d’Ernest Renan dans les Côtes-d’Armor, le château de Villandraut en Gironde ou encore le château de Javarzay dans les Deux-Sèvres.

Un dispositif lié à la préservation du patrimoine

Au-delà de l’accès aux sites, le Pass Patrimoine doit aussi contribuer à leur entretien. Chaque entrée validée leur permettra de percevoir en moyenne 80 % du tarif plein. Les recettes supplémentaires issues notamment de la restauration ou des produits dérivés pourront ensuite financer des opérations de restauration, d’entretien, de médiation ou d’accueil du public.

Les adhérents pourront également être invités à des visites éphémères, des conférences et des concerts organisés dans les monuments sauvés par la Fondation du patrimoine.



