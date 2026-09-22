Tastevinage : 122 vins distingués lors de la 118e édition





La 118e édition du Tastevinage s’est tenue le 11 septembre au Château du Clos de Vougeot, en Bourgogne. Placée sous le parrainage d’Azélina Jaboulet-Vercherre, auteure et historienne, la séance d’automne a réuni 151 jurés-dégustateurs chargés d’évaluer les vins de la Grande Bourgogne viticole.





Au total, 397 vins ont été présentés au jury. Le périmètre couvrait un vaste ensemble allant du Chablisien aux crus du Beaujolais, reflétant la diversité des appellations et des terroirs bourguignons. Après dégustation, 122 vins ont été désignés pour recevoir le sceau du Tastevinage, car considérés comme les plus représentatifs de leurs appellations et de leurs millésimes. Les lauréats représentent 30,73 % des vins présentés.





Le palmarès se répartit entre 48 appellations régionales, 40 appellations villages et 34 appellations en Premier Cru et en Grand Cru. Les résultats de cette 118e édition sont désormais disponibles en ligne.





La marraine, Azélina Jaboulet-Vercherre, est spécialiste de l’histoire du vin et de l’ivresse. Docteure de l’Université de Yale en 2011, elle a consacré ses recherches au vin dans la philosophie naturelle médiévale avant d’élargir ses travaux à une chronologie plus large, notamment aux effets du vin sur les sens et les émotions. Formée à l’histoire, à l’histoire de l’art, à l’archéologie et à la littérature anglophone, elle a dispensé des cours et des conférences dans plusieurs établissements d’enseignement supérieur et organismes spécialisés. Présidente du jury littéraire de l’Organisation internationale de la vigne et du vin, elle exerce également comme consultante académique indépendante et conférencière.