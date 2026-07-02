Le Groupe Vilogia a annoncé qu'à Tourcoing, la résidence Confidences et ses 32 logements allaient être réhabilités grâce à l'utilisation de composants biosourcés produits localement. Cette réhabilitation entre dans le cadre du programme européen Interreg Circular Reno, qui réunit des bailleurs sociaux, des entreprises, des universités et des associations de cinq pays européens. Ce programme doit permettre d'accélérer la transition vers une économie circulaire dans le secteur du bâtiment.

L'investissement total pour cette opération est de 3,3 millions d'euros TTC. Le bâtiment nordiste est le site pilote français pour ce programme. Pour la réhabilitation, des murs en ossature bois (MOB) intégrant une isolation en ballot de paille de 22 cm, sont utilisés. Les panneaux préfabriqués sont conçus par l’entreprise Atelier Bois, à Seclin. Les ballots de paille viennent de l'Aisne. Les façades seront posées en juillet 2026.

De plus, les réseaux électriques et de ventilation sont retravaillés avec la création de colonnes de ventilation supplémentaires. Une remise à plat des aspects techniques du bâtiment est aussi engagée. Après les travaux, la consommation énergétique sera ramenée sous les 88 kWh/m2/an — soit une division par presque quatre — se traduisant par une baisse estimée à 43 % des charges de chauffage.