La transition écologique sera au cœur des Rendez-vous de la transition, organisés par le collectif de partenaires engagé dans la démarche de planification écologique (COP) en Bourgogne Franche-Comté. Cette journée s'adresse aux entreprises, aux collectivités et à l'ensemble des acteurs du territoire souhaitant s'impliquer dans cette dynamique.





Un programme riche en échanges





Cette rencontre vise à inspirer les participants autour de projets liés à la décarbonation, à l'adaptation au changement climatique, à la biodiversité, à la coopération territoriale ainsi qu'aux stratégies et modèles de développement. Les participants pourront découvrir des initiatives inspirantes afin d'alimenter leurs propres démarches de transition.





Le programme prévoit un point sur l'avancée de la feuille de route de la COP régionale. Des conférences permettront d'apporter des éclairages sur les enjeux de la transition, tandis que des ateliers proposeront des clés pour accompagner les porteurs de projets.





La journée comprendra également une « Place des transitions », destinée à favoriser les échanges avec les acteurs régionaux, ainsi que des rendez-vous BtoB pour encourager la création de partenariats.



