Les partenaires du Campus 5G-InGEst donnent rendez-vous aux entreprises, collectivités, établissements de santé, acteurs de l’enseignement et de l’innovation, le mercredi 14 octobre, de 17 h à 18 h 30, au Digital Lab d’ArcelorMittal France, au 2 rue du Jardin des Traces à Uckange. L’accueil des participants débutera dès 16 h 30.

«Organisé simultanément à Uckange et au KMØ de Mulhouse, cet événement permettra de présenter le Campus, ses missions et ses ambitions, mais aussi de montrer à travers des cas d’usage concrets comment la 5G privée peut répondre à des enjeux opérationnels et industriels», indiquent les organisateurs. Des échanges avec des experts de terrain et un temps de networking sont également prévus.

Uckange, terrain d’expérimentation de la 5G industrielle

Le choix du Digital Lab d’ArcelorMittal France n’est pas anodin. Installé au cœur du bassin industriel mosellan, il constitue l’un des deux sites totems du Campus 5G-InGEst, avec le KMØ de Mulhouse. Le Campus, lancé en février 2026 et porté par DEFI4 avec le soutien de la Région Grand Est et de Bpifrance, ambitionne d’accélérer l’adoption de la 5G dans l’industrie régionale.

Véhicules autonomes, vision industrielle en temps réel, maintenance augmentée ou encore objets connectés à haut débit figurent parmi les usages rendus possibles par cette technologie. À Uckange, la rencontre du 14 octobre sera donc l’occasion de mieux comprendre ces applications et d’identifier les solutions d’accompagnement proposées par le Campus.

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