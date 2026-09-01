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Vinci Immobilier Grand Est lance les travaux de son programme «Signature - Trois Maisons» à Nancy

Vinci Immobilier vient de débuter les premiers travaux de son programme «Signature - Trois Maisons» dans le quartier historique éponyme de la rue Charles-Keller à Nancy. Ils consistent en la réhabilitation d’un ancien site industriel. À l’horizon 2028, deux nouveaux immeubles devraient être érigés pour près de 80 logements. 

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© Vinci Immobilier. À l’horizon 2028, près de 80 nouveaux logements construits par Vinci Immobilier prendront place sur un ancien site industriel de la rue Charles-Keller à Nancy.

© Vinci Immobilier. À l’horizon 2028, près de 80 nouveaux logements construits par Vinci Immobilier prendront place sur un ancien site industriel de la rue Charles-Keller à Nancy.

Par Emmanuel Varrier
Les Tablettes Lorraines
Publié le 1 septembre 2026 - Mis à jour le 1 septembre 2026

Réhabilitation en cours d’un ancien site industriel du 59 rue Charles-Keller à Nancy ! Vinci Immobilier vient de débuter cette vaste opération dans le cadre de son programme «Signature - Trois Maisons». 

À terme près de 80 nouveaux appartements devraient prendre place dans deux immeubles distincts le tout dans un environnement végétalisé annoncé. 

Les bâtiments, situés du 59 au 72 de la rue Charles-Keller seront également réhabilités pour accueillir des logements sociaux en lien avec bailleur Vivest. 

Au total, le chantier devrait durer deux ans pour une livraison fin 2028 ! 

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