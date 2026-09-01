Réhabilitation en cours d’un ancien site industriel du 59 rue Charles-Keller à Nancy ! Vinci Immobilier vient de débuter cette vaste opération dans le cadre de son programme «Signature - Trois Maisons».

À terme près de 80 nouveaux appartements devraient prendre place dans deux immeubles distincts le tout dans un environnement végétalisé annoncé.

Les bâtiments, situés du 59 au 72 de la rue Charles-Keller seront également réhabilités pour accueillir des logements sociaux en lien avec bailleur Vivest.

Au total, le chantier devrait durer deux ans pour une livraison fin 2028 !